"Медовый месяц прошел": эксперт спрогнозировал судьбу рейтинга Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Рейтинг президента Владимира Зеленского в начале его каденции на уровне 73% был абсолютно феноменальным, заявил политолог Алексей Якубин.

"Медовый месяц рейтинга (Зеленского, - ред.) уже прошел", - подчеркнул он в эфире Ukrlife.tv.

Эксперт считает, что, хотя глава государства стремиться сохранить рейтинг, он уже не готов выступать "постоянным зонтиком" для своего окружения.

"Окружение должно само себе обеспечивать рост социального и политического капитала", - добавил Якубин.

Напомним, в декабре больше половины украинцев были довольны работой президента Украины – число тех, кто удовлетворен деятельностью Владимира Зеленского выросло с 53 до 62%, в то же время недовольство его работой уменьшилось с 33 до 25%.

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Как ранее сообщалось, по результатам опроса КМИС, проведенного в конце ноября рейтинг Владимира Зеленского упал. К главе государства положительно относились 52% украинцев, при этом негативное отношение к Зеленскому разделяли 19%. Ранее сообщалось о том, что уровень поддержки Зеленского снизился до 66%.