CNN раскрыл подробности похорон Касема Сулеймани

Касема Сулеймани сегодня похоронили, сообщил CNN / Скриншот

В среду, 8 января, похоронили убитого иранского генерала, главу спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Сулеймани похоронен в родном городе - в Кермане, говорится в Twitter-аккаунте CNN.

По его данным, генерала похоронили вскоре после того, как в Ираке были обстреляны базы с американскими военными.

"…Сулеймани был похоронен…, всего через несколько часов после того, как Иран напал на две иракские военные базы, на которых размещаются войска США, в ответ на нанесенный ему авиаудар США", - отмечается в сообщении.

Напомним, Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января у аэропорта столицы Ирака Багдада в результате авиаудара, осуществленного США. Власти Ирана пригрозили Штатам сокрушительным ответом.

С Сулеймани прощались в Иране, во время похоронной процессии произошла давка. СМИ писали, что в результате давки погибли десятки человек, а более 200 - получили разные травмы.