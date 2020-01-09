Жесткая месть врагу: в Иране опять пригрозили США

Иранская армия / Reuters

Глава Отдела безопасности Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абдолла Араги заявил, что "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) в очень жесткой формет отомстит врагу в лице США, убившему своего командира - генерала Касема Сулеймани.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты агентства Tasnim.

"Фактически КСИР является одним из сильнейших воинских формирований руководства Ирана и в ближайшем будущем куда жестче отомстит врагу", — заявил Араги.

Напомним, иранские военные в ночь на среду, 8 января, нанесли удары по американским военным базам в Ираке - в качестве мести за убийство Вашингтоном ракетами генерала Касема Сулеймани.