"Громоотвод для США": эксперт раскрыл причину ликвидации Сулеймани

США перешли "красную линию", ликвидировав Касема Сулеймани.
Ликвидировав иранского генерала Касема Сулеймани, США перешли "красную линию", нарушив негласные международные правила, заявил эксперт-международник Илия Куса.
По его мнению, одной из причин также является внутриполитическая ситуация в США.
"Есть негативный информационный фон внутри. Импичмент нужно перебить, а лучший вариант – это внешняя политика, которая всегда была громоотводом", - подчеркнул он в интервью Ukrlife.tv.
Еще одним фактором является идеологические предубеждения
"США воспринимают Иран как государство, с которым надо жестко покончить", - добавил Куса.
Напомним, иранские военные в ночь на среду, 8 января, нанесли удары по американским военным базам в Ираке - в качестве мести за убийство Вашингтоном ракетами генерала Касема Сулеймани.