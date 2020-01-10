"Громоотвод для США": эксперт раскрыл причину ликвидации Сулеймани

Касем Сулеймани / farsnews.com

Ликвидировав иранского генерала Касема Сулеймани, США перешли "красную линию", нарушив негласные международные правила, заявил эксперт-международник Илия Куса.

По его мнению, одной из причин также является внутриполитическая ситуация в США.

"Есть негативный информационный фон внутри. Импичмент нужно перебить, а лучший вариант – это внешняя политика, которая всегда была громоотводом", - подчеркнул он в интервью Ukrlife.tv.

Еще одним фактором является идеологические предубеждения

"США воспринимают Иран как государство, с которым надо жестко покончить", - добавил Куса.

Напомним, иранские военные в ночь на среду, 8 января, нанесли удары по американским военным базам в Ираке - в качестве мести за убийство Вашингтоном ракетами генерала Касема Сулеймани.