Убийство генерала Сулеймани: в Иране пригрозили Трампу международным трибуналом

Касем Сулеймани / farsnews.com

Иран намерен обратиться в международные суды жалобу из-за убийства генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. По словам главы иранской судебной власти, иск будет направлен против американского лидера Дональда Трампа.

Так, президента США хотят привлечь к ответственности, потому что он отдал приказ о ликвидации.

"Этот вопрос, безусловно, будет решаться в штаб-квартире по правам человека в сотрудничестве с министерством иностранных дел и другими органами, и мы должны сделать так, чтобы президент США учел его поступки в качестве главного подозреваемого... мы не оставим его в покое, и он должен предстать перед международным трибуналом", - цитирует Райси агентство Fars.

В то же время, телекомпания NBC, убийство Сулеймани в Белом доме обсуждают с конца июня прошлого года после того, как был сбит американский военный беспилотник RQ-4.

Отмечается, что тогдашний помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон "убеждал Трампа, что США должны ответить на действия Тегерана операцией по уничтожению Сулеймани". При этом американский лидер "отказался от этой идеи". По словам Трампа, он пойдет на это "только в случае убийства Ираном американских граждан".

Как ранее сообщал Главред, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видел доказательств того, что ликвидированный американскими военными иранский генерал Касем Сулеймани, готовил атаки на четыре американских посольства.