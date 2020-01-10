В ночь убийства Сулеймани у США была еще одна цель - подробности

Сулеймани / Reuters

По информации СМИ, американские военные проводили еще одну секретную операцию в ночь ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Как пишет Washington Post, операция проводилась против высокопоставленного иранского командира в Йемене.

Целью должен был стать Абдул Реза Шалай, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене, финансист и один из ключевых руководителей специальных сил Кудс, которые возглавлял Сулеймани. Однако в результате операции он не был убит.

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В случае успеха операции, о смерти Шалая сообщили бы той же ночью, что и об убийстве Сулеймани, рассказал высокопоставленный источник WP. Почему именно он избежал смерти, неизвестно.

Шалай родился около 1957 года, его связывают с атаками на военных США в Ираке, а также с организацией попытки убийства посла Саудовской Аравии в США. В Йемене Иран поддерживает и тренирует хуситов, которые воюют с коалицией, сформированной Саудовской Аравией - региональным соперником Ирана.

Ранее Трамп выдвинул новое обвинение Сулеймани.

Напомним, иранские военные в ночь на среду, 8 января, нанесли удары по американским военным базам в Ираке - в качестве мести за убийство Вашингтоном ракетами генерала Касема Сулеймани.

Также Главред писало, что 3 января США заявили о ликвидации самого влиятельного иранского генерала.