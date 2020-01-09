"Мы убили монстра": Трамп выдвинул новое обвинение Сулеймани

дональд трамп / кадр из видео

Президент США Дональд Трамп обвинил убитого генерала Касема Сулеймани в том, что он планировал взорвать одно из американских посольств.

"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство", - сказал Трамп.

Он не уточнил, о каком именно дипломатическом представительстве США идет речь.

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"Мы сделали это (убили Сулеймани – ред.) и по другим причинам, которые были весьма очевидны. Были жертвы, один из наших военнослужащих погиб", - заявил Дональд Трамп в четверг, 9 января, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Напомним, иранские военные в ночь на среду, 8 января, нанесли удары по американским военным базам в Ираке - в качестве мести за убийство Вашингтоном ракетами генерала Касема Сулеймани.

Также Главред писало, что 3 января США заявили о ликвидации самого влиятельного иранского генерала.