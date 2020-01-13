Убийство Сулеймани: Пентагон не подтвердил, что генерал готовил нападения на посольства США

Касем Сулеймани был убит 3 января / Reuters

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видел доказательств того, что ликвидированный американскими военными иранский генерал Касем Сулеймани, готовил атаки на четыре американских посольства.

По его словам, президент США Дональд Трамп не привел никаких доказательств того, что атаки планируются.

"Он (Дональд Трамп, - Главред) сказал, что верит в это. Я не видел ни одного (доказательства, - Главред) в отношении четырех посольств", - заявил Эспер в интервью CBS News в понедельник, 13 января.

В то же время глава Пентагона не исключает, что такие атаки могли произойти. По мнению Эспера, именно Сулеймани стоял за атаками на США в течение последних 20 лет, в том числе и за штурмом американского посольства в Багдаде 31 декабря.

Читайте также"Мы убили монстра": Трамп выдвинул новое обвинение Сулеймани"Сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад. Почему? Мы убили самого крупного лидера террористов в мире, Касема Сулеймани, на руках которого кровь сотен погибших американских военнослужащих", - резюмировал Эспер.

Напомним, 3 января был ликвидирован иранский генерал, глава спецподразделения Кодс Касем Сулеймани. Американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада. Позже СМИ сообщили, что американские военные проводили еще одну секретную операцию в ночь ликвидации Сулеймани. По данным Washington Post, операция проводилась против высокопоставленного иранского командира в Йемене. Целью должен был стать Абдул Реза Шалай, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене, финансист и один из ключевых руководителей специальных сил Кудс, которые возглавлял Сулеймани. Однако в результате операции он не был убит.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов.

Как сообщал Главред, в ночь на 8 января в Ираке нанесли ракетные удары по авиабазе США вблизи города аль-Асад и базе американских и коалиционных сил в городе Эрбиль. По данным Министерства обороны США, Иран выпустил более дюжины ракет. Ответственность за обстрел американских военных баз в Ираке взял Корпус стражей исламской революции.