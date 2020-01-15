"Нужно было устранить много лет назад": Трамп проехался по убитому Сулеймани

Дональд Трамп / УНИАН

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что иранский генерал Касем Сулейман заслуживал ликвидации гораздо раньше 2020-го.

Он написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, что Сулеймани причастен к убийству и ранению тысяч американцев. Более того, он замышлял убить их еще больше - по утверждению Трампа.

"В то время как Иран никогда не сможет это должным образом признать, Сулеймани ненавидели и боялись в самой стране... Его нужно было устранить еще много лет назад", - написал президент США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийстве высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани ракетами 3 января вопреки позиции Пентагона (Минобороны США) и информации, предоставленной американской разведкой.