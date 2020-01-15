В Испании полыхает аэропорт, все рейсы остановлены: первые подробности - видео

В среду, 15 января, в Испании произошло ЧП - в аэропорту города Аликанте возник масштабный пожар, в результате которого проводится срочная эвакуация сотрудников и пассажиров.

По информации местных СМИ, сейчас работники пожарных служб тушат огонь, который распространился на крышу одного из терминалов.

Стало известно, что воздушное движение закрыли. Более того, все рейсы в аэропорт были приостановлены.

Кроме того, терминалы отправления и сотрудники аэропорта эвакуируются.

Пожар начался по неизвестным причинам около 13:30 по местному времени. О пострадавших в результате пожара пока не сообщается.

Напомним, ранее новый инцидент с самолетом Боинг 737-800 произошел в Одессе. Так, лайнер авиакомпании Azur Air из Шарм-эм-Шейха не смог приземлиться.

По информации, самолет сделал круг в зоне ожидания, но сесть так и не смог. Отмечается, что причиной инцидента стал густой туман. Диспетчерам аэропорта Одесса пришлось направить лайнер в международный аэропорт Борисполь.