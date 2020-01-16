"Я устал, я ухожу": в России намекнули Путину, что уже пора

Владимир Путин / пресс-служба Кремля

Российский экономист Дмитрий Травин рассказал о своих ожиданиях от послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. По его словам, хозяин Кремля должен был объявить о своем уходе.

"Без Путина Россия не станет автоматически жить лучше, но смена власти дала бы хоть шанс на перемены, на проведение новой экономической политики, на рост ВВП, на снижение коррупции. Россия находится в стагнации более 10 лет и человек, находящейся у власти более 20 лет, не может предложить ничего лучшего, чем свою отставку. Он должен был сказать: "Я устал, я ухожу", но вместо этого опять засыпал нас пустыми словами вместо реальных дел", – написал экономист в своем Facebook.

При этом он отметил, что за время своего правления Путина в разговорном жанре превзошел бывших советских лидеров Леонида Брежнева, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина вместе взятых.

"Путин стал самым говорливым лидером России за всю историю страны, совершенно не обращая внимания на связь своих речей с реальностью. Возможно, лишь Фиделя Кастро он еще не обогнал в мировом масштабе. Наверное, он как-то скрашивает унылую жизнь в Кремле. Трудно ведь заниматься унылой суетой, тасовать деньжишки и людишек, понимая, что единственная цель – это держаться за власть как можно дольше", – подчеркнул Травин.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство уйдет в отставку.