Стало известно, почему Кадыров покинул пост главы Чечни

У Рамзана Кадырова возникли "мелкие проблемы" со здоровьем, сообщил депутат Госдумы / Reuters

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов сообщил, что чеченский лидер покинул пост, поскольку проходит курс лечения.

Кадыров проходит курс лечения, который требует медицинских процедур, сообщил спикер РИА Новости.

Депутат Госдумы России от Чечни Шамсаил Саралиев с Telegram поделился, что у Кадырова возникли "мелкие проблемы" со здоровьем.

"Иногда обычная простуда или насморк может вынудить главу региона на время оставить свой пост", - отметил политик.

Ранее сообщалось, что лидер Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей "временной нетрудоспособности". Глава Чеченской республики сообщил, что с 13 января передал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву. Интернет-пользователей стало интересовать: Кадыров умер или нет?