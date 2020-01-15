Кадыров покинул пост главы Чечни

Рамзан Кадыров / РИА Новости

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о своей "временной нетрудоспособности".

Он объявил, что передает свои полномочия с 13 января председателю правительства Муслиму Хучиеву, который будет временно исполнять обязанности руководителя региона.

Документ, чье действие началось с 13 января, опубликован на сайте главы и правительства Чечни.

"В соответствии со статьёй 76 Конституции Чеченской Республики исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 13 января 2020 года", - говорится в тексте документа.

Читайте такжеИграет с Путиным в хоккей, крутит миллионами: Михаил Мишустин – кто онПока неизвестно, почему Кадыров ушел в отставку, но в 2019 году он как минимум дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на временную недееспособность.

Означает ли эта формулировка выезд на отдых или отпуск по болезни – пока не ясно.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что Кадыров плохо себя чувствует из-за сезонного ОРЗ.

Ранее в России прошла еще одна громкая отставка - правительство РФ сложило с себя полномочия.

Вместо него Путин предложил занять пост Михаилу Мишустину.