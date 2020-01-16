Эксперт рассказал, как Медведев мешал экспансии путинской мафии

Дмитрий Медведев на должности премьера мешал экспансии путинской мафии, сообщил эксперт / Reuters

Российский социолог, публицист и журналист Игорь Эйдман полагает, что Дмитрий Медведев на посту премьер-министра помимо своей воли мешал экспансии путинской мафии.

Медведев был полным нулем, мешком с трухой, и это замечательно, написал эксперт на своей странице в Facebook.

По мнению Эйдмана, если бы должность премьера занял реально эффективный профессионал - быть беде.

"…Занимая ключевую позицию в путинской мафии, он (Медведев - Ред.) помимо своей воли мешал ее экспансии. Если бы сейчас его сменил реально эффективный профессионал - быть беде. Однако, к счастью, думаю, что это не так. Просто идет очередная пиар-кампания по раздуванию очередного нуля", - полагает социолог.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин подписал указ об отставке правительства РФ, а потом уволил премьера Дмитрия Медведева и назначил его на новый пост. Главой правительства страны Путин назначил бывшего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.