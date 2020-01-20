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Борьба с "родильным туризмом": Штаты ужесточат правила выдачи виз

20 января 2020, 10:16

Беременным женщинам будет сложнее попасть на территорию США.

виза, США
Изменения коснутся виз типа B / Фото ForumDaily

В Белом доме задумались над тем, чтобы ужесточить правила выдачи виз для иностранок, которые приезжают в США рожать, чтобы дети автоматически получали американское гражданство. Соответствующее решение могут принять уже на текущей неделе.

Изменения коснутся виз типа B, которые выдают для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями. Новые правила предоставят возможность сотрудникам Госдепа отказать в выдаче документа, если там посчитают, что заявитель намерен получить визу с целью последующего предоставления гражданства его ребенку. Как сообщает Аxios со ссылкой на сотрудников Белого дома, у беременных женщин, которые на самом деле направляются в США с деловыми или туристическими целями, проблем с визами возникнуть не должно.

Стоит отметить, что чаще всего "родильным туризмом" на территории США занимаются женщины из России и Китая.

Напомним, ранее в США уже ужесточали правила выдачи виз. Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет изменить правило получения грин-карт, которые дают право на работу и постоянное проживание в стране.

новости США беременность виза белый дом автоматическое гражданство
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