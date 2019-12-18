Украинцы смогут ездить без виз в Северную Македонию: названа дата

Украинцы с биометрическим паспортом скоро смогут ездить без виз в Северную Македонию / УНИАН

Госсекретарь украинского Министерства иностранных дел Андрей Заяц сообщил, что с воскресенья, 22 декабря, граждане Украины смогут ездить без виз в Северную Македонию.

В воскресенье вступит в силу межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан Украины и Северной Македонии, поделился госсекретарь МИДа в своем Twitter-аккаунте.

По его данным, украинцы смогут ездить без виз в Северную Македонию на постоянной основе - отменены долгосрочные (иммиграционные) и краткосрочные визы.

Также Заяц опубликовал документ МИДа, в котором говорится, что безвизовые поездки в страну возможны при наличии биометрического паспорта.

/ twitter.com/ZayatsAz

Напомним, в ночь на 11 июня 2017 года начал действовать безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Позже Киев договорился о безвизе с рядом стран, в частности, с Объединенными Арабскими Эмиратами, Колумбией и Эквадором.