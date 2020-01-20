Сдали назад: в Иране опровергли выход страны из ядерной сделки

Флаг Ирана / Reuters

Представители официального Тегерана заявили, что государство пока не планирует выходить из ядерной сделки.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала Немецкая волна.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави подверг жесткой критике страны Европы из-за недостаточных усилий для спасения договора и добавил, что Иран остается в ядерной сделке, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств.

Кроме того, в Тегеране жестко настаивают на выполнении условий ядерной сделки всеми другими ее участниками.

Напомним, ранее, после убийства американскими ракетами генерала Касема Сулеймани, официальный Тегеран объявил о запуске процедуры по выходу из ядерной сделки.