Американский капитан сказал, к какому важному шагу Сулеймани подтолкнул Путина

Касем Сулеймани уговорил Владимира Путина ввести войска в Сирию, сообщил американский капитан / Reuters

Иранский генерал, глава спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был хорошим другом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сулеймани был частым гостем в РФ, рассказал экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве, капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах в интервью Апострофу.

По словам собеседника, генерал уговорил российского лидера ввести войска в Сирию.

"…Сулеймани - это хороший друг, можно сказать, боевой товарищ Владимира Владимировича (Путина - Ред.)… именно Сулеймани уговорил Путина ввести войска в Сирию", - заявил капитан.

Напомним, Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015-го по просьбе сирийского президента Башара Асада.

В ночь на 3 января Касем Сулеймани был убит возле аэропорта столицы Ирака Багдада в результате авиаудара, осуществленного США. Власти Ирана пригрозили американской стороне сокрушительным ответом. Позже в Ираке были обстреляны базы с военными Штатов.