Умерла Галина Шумова: причины смерти, биография, фото

В России умерла бывшая невестка Никиты Хрущова - Галина Шумова, которая проживала в Москве.
Галина Шумова умерла в возрасте 85 лет, пишет интернет-издание Mash.
В январе 2020 пенсионерке Галине Михайловне было 85 лет.
Шумову в квартире на Ломоносовском проспекте 18 нашел ее внук, правнук генсека.
Предварительно, женщина умерла от остановки сердца. Полиция и врачи по приезду не обнаружили следов насилия.
Галина Шумова: биография и личная жизнь
Шумова была женой сына Никиты Хрущева Сергея, долгое время жила с ним в США, потом вернулась в Россию.
После развода с Галиной Шумовой, Серегей признался в чувствах к женщине, которая живет в Душанбе — Ольге Борисовной Крейдик.
У Галины и Сергея двое сыновей - Никита Срегеевич (1959-2007гг) и Сергей Сергеевич (1979гр)
У Сергея также родился внук Дмитрий Сергеевич Хрущев.
Ранее в Москве от рака умер звезда КВН Тимур Гайдуков.