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Умерла Галина Шумова: причины смерти, биография, фото

21 января 2020, 17:38

В России умерла бывшая невестка Никиты Хрущова - Галина Шумова, которая проживала в Москве.

Невестка Хрущева Галина Шумова умерла
Невестка Хрущева Галина Шумова умерла / 24 СМИ

Галина Шумова умерла в возрасте 85 лет, пишет интернет-издание Mash.

В январе 2020 пенсионерке Галине Михайловне было 85 лет.

Шумову в квартире на Ломоносовском проспекте 18 нашел ее внук, правнук генсека.

Предварительно, женщина умерла от остановки сердца. Полиция и врачи по приезду не обнаружили следов насилия.

Галина Шумова: биография и личная жизнь

Шумова была женой сына Никиты Хрущева Сергея, долгое время жила с ним в США, потом вернулась в Россию.

После развода с Галиной Шумовой, Серегей признался в чувствах к женщине, которая живет в Душанбе — Ольге Борисовной Крейдик.

У Галины и Сергея двое сыновей - Никита Срегеевич (1959-2007гг) и Сергей Сергеевич (1979гр)

У Сергея также родился внук Дмитрий Сергеевич Хрущев.

Ранее в Москве от рака умер звезда КВН Тимур Гайдуков.

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