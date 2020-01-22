США ограничат въезд для граждан семи стран: кого коснется запрет

Речь идет не о полном запрете на въезд в США / Фото Reuters

Уже 27 января США могут ввести иммиграционные ограничения в отношении граждан семи стран. С подобной инициативой выступил президент США Дональд Трамп.

Ограничения могут коснуться граждан Беларуси, Киргизии, Эритреи, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Список стран может быть расширен, пишет Politico. При этом речь идет не о полном запрете на въезд в США. Въезд могут ограничить только чиновникам или владельцам определенных категорий виз. Кроме того, гражданам стран могут запретить участвовать в лотерее грин-карт.

Напомним, ранее в Белом доме задумались над тем, чтобы ужесточить правила выдачи виз для иностранок, которые приезжают в США рожать, чтобы дети автоматически получали американское гражданство. Соответствующее решение могут принять уже на текущей неделе. Изменения коснутся виз типа B, которые выдают для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями.