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Политолог рассказал, какие темы обсудят Зеленский и Путин при личной встрече

22 января 2020, 15:59

По мнению специалиста, нужда во встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, хоть бы и краткой, наличествует.

Путин, Зеленский
Владимир Путин и Владими Зеленский / УНИАН

Владимир Фесенко, известный  эксперт и политолог в комментарии Главреду дал небольшой прогноз по поводу того, о чем именно будут говорить Владимир Зеленский и Владимир Путин, если все-таки встретятся в ближайшее время в Израиле.

"С лидером Российской Федерации Владимиром Путиным также возможна короткая встреча украинского президента. Дипломаты такие встречи называют "встречами на ногах": они очень короткие, длительностью всего несколько минут (15-30 минут), когда собеседники говорят буквально на ходу, без официальной фиксации. У Зеленского таких встреч будет несколько, в том числе, может быть, и с Путиным", - утверждает он.

По мнению Фесенко, даже краткая встреча Путина и Зеленского понадобится, поскольку возникли проблемы с воплощением в жизнь решений, принятых в рамках парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря минувшего года

Читайте такжеВ Офисе президента рассказали о "новой встрече" Зеленского и Путина"В чем состоит необходимость такой встречи, и почему в ней есть смысл именно сейчас? Очевидны большие проблемы с выполнением парижских договоренностей, достигнутых на саммите лидеров "нормандской четверки". Часть их выполнена, например, проведен обмен пленными. Но остается огромная проблема – с выполнением договоренностей о прекращении огня. Ситуация на фронте даже ухудшается, есть и погибшие, и раненные. Потому, естественно, Зеленскому нужно обсудить это, надавить на Путина, дабы он, в свою очередь, приструнил сепаратистов и надавил на российских военных, чтобы они обеспечили реальный режим прекращения огня. Это очень актуально сейчас", - рассказал политолог.

Самым важным и животрепещущим вопросом, по мнению Фесенко, сейчас остается регулярно стопорящееся разведение войск в зоне военного конфликта на Донбассе. 

"Кроме того, есть проблемы с согласованием компромиссной позиции по разведению войск. По одному пункту, где должно быть осуществлено разведение, договорились, а нужно – еще по двум. Сепаратисты сейчас вновь применяют тактику, которая может сорвать парижские договоренности.Так что вопросы для разговора Зеленского и Путина (пусть даже краткого) есть. Нужно разобраться, как дальше выполнять парижские соглашения, как дальше двигаться. Ведь уже пора возобновить переговоры и по другим вопросам, касающимся выполнения Минских соглашений, а не только делать то, о чем договаривались в Париже. Пора готовиться к саммиту в нормандском формате в Берлине. Потому встреча Зеленского и Путина возможна и целесообразна", - подытожил он.

Напомним, ранее дипломат  и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил, стоит ли опасаться возможной встречи Зеленского и Путина в Израиле.

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