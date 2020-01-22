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"Зрада" отменяется? Дипломат объяснил, стоит ли опасаться встречи Зеленского и Путина

22 января 2020, 13:15

Огрызко рассказал, почему нельзя исключать возможность полноценной двусторонней встречи российского и украинского президентов в Израиле.

Путин, Зеленский
Дипломат рассказал, какой может быть встреча Зеленского и Путина в Израиле / УНИАН

Содержание вероятной встречи президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина в Израиле будет зависеть от формата и продолжительности памятных мероприятий, в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-ой годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. И не факт, что это будет просто рукопожатие двух президентов. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Как правило, такие международные мероприятия тем и привлекательны, что в рамках общего события можно провести и двусторонние переговоры. Все зависит от желания сторон провести переговоры. Потому нельзя исключать возможность полноценной двусторонней встречи Зеленского и Путина в Израиле", – отметил Огрызко.

По мнению дипломата, намного важнее позиция украинского президента в ходе вероятной встречи.

"Как видим, президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на это мероприятие, потому что ему отказали в праве выступить, и он не пожелал присутствовать на выступлении Путина, который, очевидно, будет говорить глупости об истории, Второй мировой войне, о роли Польши и других стран. Это – позиция. Насколько присуща такая четкая и жесткая позиция украинской власти – это риторический вопрос", – объяснил экс-министр.

К тому же, по словам Владимира Огрызко, крайне неблагоприятен фон этого визита в Израиль.

"Украину постоянно обвиняют то в антисемитизме, то в фашизме. Фон этой поездки в Израиль настолько неблагоприятный для нашего государства, что нужно быть очень смелым, дабы это суметь не замечать. Однако таков выбор нашего президента", – добавил эксперт.

В Украине о встрече Зеленского и Путина официально ничего не сообщается. Тому, по мнению Огрызко, есть два объяснения.

"Во-первых, возможно, пока до конца не согласовано, что такая встреча состоится. Во-вторых, это может делаться специально, чтобы впоследствии просто поставить перед фактом. Тогда вопрос о цели этой встречи", – уточнил дипломат.

Тем не менее, не стоит опасаться какой-либо "зрады" или тайных договоренностей между российским и украинским президентами, если их тет-а-тет состоится, убежден Огрызко.

"Сегодня что-либо скрыть невозможно. Подобные опасения – из разряда конспирологических теорий. Ведь любые тайные договоренности между Путиным и Зеленским сразу станут очевидными для всех. Например, на следующем же саммите в "нормандском формате" все эти тайны всплывут, и сразу станет ясно, о чем договаривались. Времена, когда можно было подписать тайный меморандум, а затем не обнародовать и не публиковать его на протяжении 50-60 лет, прошли", – заверил Владимир Огрызко.

Напомним, что о готовящейся встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина 23 января в Израиле сообщил главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов в своем Телеграм-канале. В ОП пока возможную встречу не подтверждают.

Израиль Владимир Зеленский Владимир Путин Владимир Огрызко встреча Путина и Зеленского
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