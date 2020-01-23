"Создавать свободный мир": Дуда призвал НАТО "открыть двери"

НАТО / УНИАН

Президент Польши Анджей Дуда сделал неожиданное заявление во время дискуссионной панели Будущее НАТО на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, перспектива членства в Альянсе должна оставаться открытой.

"Двери в НАТО должны быть открытыми для всех. Мы должны сказать: если выполните все условия членства, то можете стать частью важнейшего Альянса в мире", - цитирует польского лидера Укринформ.

При этом он отметил, что страны, которые стремятся стать членами НАТО, должны иметь возможность "создавать свободный мир". Кроме того, он указал, что для Польши присоединение к Альянсу стало одним из самых важных решений в истории и указал на проблему кибербезопасности.

"Если кого-то будет атакован в киберпространстве, то можно ожидать ответную реакцию всего Союза. Есть юридические основания и сами решать, как ответить", - подчеркнул Дуда.

Как ранее сообщал Главред, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Европе с Россией нужно поддерживать жесткий диалог, что возможно лишь при условии крепких трансатлантических связей.