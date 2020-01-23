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"Самая уязвимая группа": в Совете Европе обеспокоились ростом нетерпимости к украинцам в Польше

23 января 2020, 18:02

Польше на проблему нетерпимости, расизма и ксенофобии.

Польша
Польша / фото: zaxid.net

В Совете Европы заговорили о возрастающем уровне нетерпимости к украинцам в Польше. Так, польские власти попросили обратить внимание на атмосферу нетерпимости, расизма и ксенофобии в стране.

Согласно обнародованному докладу "О защите национальных меньшинств в Польше", в Польше зафиксировали значительный прогресс в интеграции ромов в период с 2014 по 2020 годы, особенно в сфере образования.

"Однако правовая база, которая защищает права национальных меньшинств в период мониторинга, в значительной степени не изменилась. К сожалению, не было достигнуто никакого прогресса по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком", - говорится в документе.

При этом в Совете Европы указали, что статистика демонстрирует тенденцию к росту высказываний на почве ненависти и происшествий, мотивированных ненавистью.

"Причем самой уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы", - сообщается в докладе.

Как ранее сообщал Главред, в Кракове 24-летнему украинскому туристу выдвинули обвинения в нарушении норм законодательства Польши об авиации.

Совет Европы Польша новости Украины
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