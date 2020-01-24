"С унитазами проблема": в РФ жестко "обосрались" с очередным фейком

Украинские корабли / скриншот

Российские пропагандисты опозорились с очередным фейком. Так, в Сети появилось видео с якобы признанием украинского моряка касательно разграбления захваченных в Керченском проливе катером Украины.

В рамках программы "Вечера у дяди Миши" показали ролик, который якобы доказывает, что украинское командование неправильно сообщило СМИ детали возвращения захваченных РФ катеров.

"Командир пришел и спросил, все ли на месте... Кто-то выскочил и сказал, что с унитазами какие-то проблемы... А тот неправильно понял, выскочил и доложил СМИ, что их вообще нет..." – сообщил российским журналистам неизвестный мужчина.

Как ранее сообщал Главред, на возвращенных Украине катерах отсутствует целый ряд комплектующих и деталей, включая бытовые приборы и сантехника.