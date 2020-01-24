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"Толкатель" реформ": в ЕС похвалили РФ из-за Украины

24 января 2020, 13:34

В ЕС считают, что Газпром стал главным двигателем реформ газового рынка Украины

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

В Европейском союзе назвали главный фактор, который больше всего повлиял на продвижении реформ на газовом рынке Украине. По мнению главы Секретариата Энергетического Сообщества Янеза Копача, главным двигателем изменений является российский Газпром и президент РФ Владимир Путин.

"Иногда история иронична, но в последние месяцы самым большим "толкателем" реформ газового рынка Украины, ориентированных на Европу, был Газпром", - цитирует Копача пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

При этом он указал, что выполнение европейских правил было главным условием подписания контракта на транзит газа через Украину.

"Президент РФ Владимир Путин сказал, что, если Украина полностью выполнит европейские правила, она подпишет контракт о транзите. И тогда украинские власти действительно приняли все необходимые меры, которые не принимались на протяжении многих лет", – подытожил глава СЭС.

Как ранее сообщал Главред, глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев прокомментировал возможности Украины избавиться от российской "газовой иглы".

Евросоюз Газпром Нафтогаз Владимир Путин новости Украины
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