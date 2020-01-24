Коммунист поймал парнишку: на РосТВ отмутузили друг друга пропагандисты - видео

Тот редкий случай, когда драка в прямом эфире российской пропагандистской телепередачи обошлась без украинского "эксперта для битья".
На российском телеканале НТВ в прямом эфире пропагандистской передачи Место встречи устроили драку политик Павел Пожигайло, член Общественной палаты и журналистом (член Коммунистической партии РФ) Анатолий Баранов.
Во время обсуждения закона об оскорблении чувств верующих Пожигайло призвал своих соперников высказывать на данную тему аккуратно. Он обратился к выступавшему в этот момент Баранову: "Товарищ мракобес, помолчите".
В ответ разъярившийся Баранов напал на политика и дал пощечину. Тот дал сдачи. Драчунов, правда, быстро разняли.
Напомним, ранее ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин в прямом эфире набросился с кулаками на украинского эксперта Дмитрия Суворова.