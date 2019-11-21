На росТВ рассказали, что творилось после драки украинца с американцем

Момент перед дракой / скриншот из видео

Ведущий пропагандистского ток-шоу Кто против? на российском телевидении Дмитрий Куликов рассказал о том, что происходило за кулисами после драки участников программы украинца Василя Вакарова и американца Грега Вайнера.

Как сообщают российские СМИ, Куликов уточнил, что сразу после потасовки Вакарова выгнали из студии за неподобающее поведение, а для Вайнера вызвали бригаду медиков. А сам ведущий просто не успел добежать до них, когда началась драка.

Напомним, ранее эксперт из Украины Василь Вакаров устроил потасовку в эфире политического шоу с американцем Грегом Вайнером. Буквально меньше месяца назад украинец поучаствовал в драке с Александром Семченко студии пропагандистской телепрограммы Вечер с Владимиром Соловьевым.