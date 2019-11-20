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Украинский эксперт "отправил в нокаут" американца на росТВ - опубликовано видео

20 ноября 2019, 20:04

Очередная часть цирка-шапито под названием "Украинцы буянят на российском телевидении".

Момент драки / скриншот из видео

Эксперт из Украины Василь Вакаров устроил потасовку в эфире политического шоу против американца Грега Вайнера в эфире пропагандистской передачи Кто против? на российском телевидении.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в сервисе Twitter топовый российский пропагандист Владимир Соловьев.

"Василь отправил Грэга в нокаут...", — написал он. 

Драка между Вакаровым и Вайнером началась во время обсуждения темы влияния других государств на официальный Киев.

По словам украинца, никто не принес Украине столько вреда, сколько США. После чего Вайнер начал перебивать Вакарова перебивать. Украинец вспылил, плеснул в журналиста водой и с криком: "Что ты меня провоцируешь?", подбежал и толкнул американца. В результате чего тот рухнул и ударился головой о декорации.  

Напомним, ранее украинский политолог из Украины Вячеслав Ковтун попросил выгнать его из студии росТВ.  Позднее на росТВ в программе Владимира Соловьева побредили о дате гражданской войны в Украине.

телевидение драка РосТВ Владимир Соловьев
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