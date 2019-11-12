На росТВ у Соловьева побредили о дате гражданской войны в Украине

Сергей Кургинян / 24СМИ

Скандально известный российский пропагандист, придумавший проект "Русский мир", Сергей Кургинян заявил в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на росТВ, что в 2022 году в Украине якобы непременно заполыхает гражданская война.

"Вы доведете дело до гражданской войны в Украине! Во всей Украине, не на восточной части, а во всей Украине! И тогда то, что происходило в 2014 году, покажется детским лепетом по отношению к тому, что произойдет в 2022", – в крайне угрожающем тоне высказался он

По мнению Кургиняна, гражданская война обязана охватить всю территорию Украины.

Напомним, ранее скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун попросил выгнать его из студии, где снималась пропагандистская передача для российского ТВ.

До этого топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев озвучил ожидания Кремля от "формулы Штайнмайера".