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"Запрещен ввоз": в Польше разгорелся скандал из-за книг

25 января 2020, 13:49

Польские пограничники не хотели пропускать украинского журналиста.

Украина-Польша
Украина-Польша / УНИАН

В Польше разгорелся скандал из-за книги об ОУН-УПА. Так, украинского журналиста и историка Вахтанга Кипиани задержали на польской границе.

"Сегодня (24 января) польская таможня на час задержала на границе из-за наличия в багаже этой книги. Цитата – "запрещен ввоз по закону Европейского Союза". Что, конечно, неправда. Спасибо юристу за помощь. Все хорошо. Едем с книгами в Вену", – сообщил журналист в Facebook.

Позже в комментарии под постом Кипиани сообщил, что уже добрался до Вены.

Стоит отметить, что Кипиани отправился в Вену, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Соборности Украины, который отмечается 22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году.

Как ранее сообщал Главред, на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве Польши неизвестные вандалы осквернили могилу воинам Украинской повстанческой армии.

пограничники книга ОУН-УПА Польша новости Украины
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