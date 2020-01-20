Выбросили в яму: в Польше вандалы надругались над могилой воинов УПА

/ Фото: Наше слово

На горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве Польши неизвестные вандалы осквернили могилу воинам Украинской повстанческой армии.

Как сообщает газета украинцев в Польше Наше слово, об акте вандализма сообщили сейчас, однако известно от очевидцев, что преступление было совершено во время рождественских праздников.

Поднявшийся на гору Монастырь мужчина обнаружил, что мемориальная доска в честь погибших 2-3 марта 1945 года в бою с НКВД жителей окрестных сел разбита на мелкие куски и выброшена в яму.

Уточняется, что мемориал ранее украшали вышитые украинские рушники, которые также сорвали и испортили.

Объединение украинцев в Польше осудило акт вандализма в официальном заявлении. Злоумышленники пока не установлены.

/ Фото: Наше слово

/ Фото: Наше слово

Как известно, на этой символической могиле была надпись "Погибли в борьбе за Украину", а также фамилии и даты рождения 62-х похороненных лиц, без воинских званий и символики. Гранитную плиту на могиле воинов УПА впервые повредили еще в 2015 году, тогда же крест на памятнике был выкрашен в красно-белые цвета польского флага.

Как ранее сообщалось, около Перемышля неизвестные поглумились над могилами украинских солдат из Украинской повстанческой армии.

Напомним, на Буковине вандалы сорвали флаги с могил воинов АТО, на могилах остались лишь флагштоки. В Киеве неизвестные облили желтой краской памятный знак погибшим украинским военным на Донбассе. Кроме того, в Новоград-Волынском Житомирской области неизвестные злоумышленники разбили памятники на могилах погибших воинов АТО на Аллее славы на городском кладбище. А в Чехии неизвестные изуродовали памятник Красной армии, который расположен в центре города Острава на востоке страны.