Памятник Красной армии залили краской в Чехии

Памятник Красной армии был установлен в Садах Коменского в 1946 году / Фото facebook.com/AmbRusCz

В Чехии произошел акт вандализма - неизвестные изуродовали памятник Красной армии, который расположен в центре города Острава на востоке страны.

Инцидент случился в ночное время. Постамент памятника облили красной краской, а также нанесли на него надписи. Одна из них гласит Budapešť 1956 (Будапешт 1956) - это отсылка к 23 октября 1956 года, когда в Будапеште началось вооруженное восстание против просоветского коммунистического режима. Вторая надпись - венгерское слово kitartás, оно переводится как "выдержать".

Мэр города Томаш Мацура прокомментировал иницидент в Twitter: "Они показали свою трусость и свое незнание истории, проявили неуважение к солдатам, что пали при освобождении Остравы и чьи останки хранятся здесь".

Памятник Красной армии был установлен в Садах Коменского в 1946 году.

В посольстве России в Чехии осудили действия вандалов.

Напомним, 22 августа неизвестные облили красной краской памятник советскому военачальнику, маршалу Ивану Коневу, который установлен в Праге. Кроме того, вандалы нанесли на монумент надписи "Нет кровавому маршалу, не забудем" и дату - "1968". Последняя намекает на роль Конева в подавлении "Пражской весны" в конце 60-х годов. Позже власти города заявили, что считают нецелесообразным восстанавливать памятник советскому маршалу и предложили отдать монумент России.