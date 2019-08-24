Отбили голову партизану: на Ровенщине повредили памятник герою СССР

В Здолбунове повредили памятник герою СССР Николаю Приходько / rv.npu.gov.ua

В городе Здолбунов Ровенской области неизвестные повредили памятник герою Советского Союза, партизану Николаю Приходько.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Ровенской области, злоумышленники отбили голову у памятника.

Факт вандализма был обнаружен сегодня утром, сейчас полицейские проводят расследование.

Монумент Приходько, который родился в Здолбуновском районе, а в годы Второй мировой войны входил в состав партизанского отряда Победители, установлен на привокзальной площади в Здолбунове в 1964 году.

В Здолбунове повредили памятник герою СССР Николаю Приходько / rv.npu.gov.ua

В рамках проведения декоммунизации местные власти постановили снести памятник, однако решение до сих пор не выполнено.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Житомирщине разбили памятники на могилах бойцов АТО.