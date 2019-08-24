Отбили голову партизану: на Ровенщине повредили памятник герою СССР

Памятник был установлен на привокзальной площади в Здолбунове в 1964 году.
В городе Здолбунов Ровенской области неизвестные повредили памятник герою Советского Союза, партизану Николаю Приходько.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Ровенской области, злоумышленники отбили голову у памятника.
Факт вандализма был обнаружен сегодня утром, сейчас полицейские проводят расследование.
Монумент Приходько, который родился в Здолбуновском районе, а в годы Второй мировой войны входил в состав партизанского отряда Победители, установлен на привокзальной площади в Здолбунове в 1964 году.
В рамках проведения декоммунизации местные власти постановили снести памятник, однако решение до сих пор не выполнено.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Житомирщине разбили памятники на могилах бойцов АТО.