В Польше вандалы осквернили могилы украинских солдат: опубликованы фото

Одна из могил является братским захоронением 47 солдат УПА / Фото Facebook Посольство Украины в Польше

В Польше – очередной случай вандализма, связанный с украинскими захоронениями. Около Перемышля неизвестные поглумились над могилами украинских солдат из Украинской повстанческой армии.

Инцидент произошел еще 1 ноября. Тогда вандалы закрасили белой и красной краской две могилы, одна из которых является братским захоронением 47 солдат УПА и других лиц, которых эксгумировали в 2002 году и перезахоронили на кладбище в Пикуличах, передает Польское радио.

На данным момент с мемориальных табличек очистили остатки краски, а местная полиция открыла производство по факту надругательства над местом захоронения.

Краску с могил уже отмыли / Фото Facebook Посольство Украины в Польше

Полиция проводит расследование по факту вандализма / Фото Facebook Посольство Украины в Польше

На кладбище в Пикуличах захоронены также погибшие сечевые стрельцы – узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны 1920 года под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против русских.

Напомним, на Буковине вандалы сорвали флаги с могил воинов АТО, на могилах остались лишь флагштоки. В Киеве неизвестные облили желтой краской памятный знак погибшим украинским военным на Донбассе. Кроме того, в Новоград-Волынском Житомирской области неизвестные злоумышленники разбили памятники на могилах погибших воинов АТО на Аллее славы на городском кладбище. А в Чехии неизвестные изуродовали памятник Красной армии, который расположен в центре города Острава на востоке страны.