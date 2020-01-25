В Крыму российские оккупанты провели масштабные маневры: видео

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Российские военные провели в аннексированном Крыму очередные учения. Маневры проходили на морском полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря.

Так, военные отрабатывали удары по морским целям, а также учились проходить через минное заграждение на тральщиках Ковровец и Иван Голубец.

"В рамках проведения плановых мероприятий экипажи тральщиков осуществили проводку кораблей за тралами с преодолением условного минного заграждения. Артиллерийские расчеты тральщиков поразили морские цели, имитирующие плавающие морские мины", – сообщили в отделе информационного обеспечения флота в комментарии Крым. Реалии.

Отмечается, что специалисты минно-тральных групп произвели учебную постановку мин. Планируется, что военные проведут противоминные учения однородных и разнородных корабельных тактических групп Черноморского флота РФ.

Как ранее сообщал Главред, в аннексированном Крыму российские военные провели летно-тактические учения, во время которых устроили воздушный бой в небе.