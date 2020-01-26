"Браслет дружбы": в американской школе разгорелся скандал из-за секс-игрушки

Школьница / svodka.akipress.org

В одной из американских школ в штате Пенсильвания разгорелся скандал. Пятилетняя девочка принесла в школу секс-игрушку и подарила ее подруге.

Курьезную историю рассказала мама маленькой школьницы Кала Манили в Facebook. По ее словам, дочка нашла в вещах отца упаковку виброколец и приняла их за игрушку. Девочка взяла одно из колец с собой в школу и подарила "браслет дружбы" своей подруге.

Когда девочка похвасталась подарком родителям, то те связались с Калой и рассказали об инциденте. Она извинилась и заверила, что секс-игрушку еще ни разу не использовали по назначению.

Как ранее сообщал Главред, в Глухове местные жители возмущены тем, что в День Соборности Украины школьников заставили участвовать в флешмобе около горсовета, где они размахивали желто-голубыми ленточками под дождем.