"Чума пришла": в России выявили 100 человек с подозрением на уханьский вирус

В России у свыше 100 человек нашли симптомы коронавируса / Фото Reuters

В соседней России более 100 человек обратились к медикам с жалобами на симптомы, свидетельствующие о заболевании китайским вирусом. Однако ни в одном случае диагноз не подтвердился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Каждый из них был своевременно изолирован, помещён в стационар в боксированную палату, полностью обследован. Ни в одном случае не был установлен коронавирус", — подчеркнула врач.

Также Попова уточнила, что в Китае 80% заболевших старше 60 лет и фактически у всех тяжёлых пациентов "была или есть соматическая сопутствующая патология".

В то же время стало известно, что в Улан-Удэ с подозрением на коронавирус нового типа госпитализировали 36-летнего мужчину. По информации, житель Забайкалья был в городе проездом. Первые симптомы заболевания появились у него 21 января, через некоторое время после возвращения из Азии, которую сейчас охватил смертельный вирус. Все необходимые анализы отправлены в Новосибирск, результаты ожидаются сегодня, пишут росСМИ.

Коронавирус добрался до США

Также стало известно, что опасный китайский вирус нашли в США. Его диагностировали у пятерых туристов из Уханя.

"Инфекция 2019-nCoV распространяется за рубежом, включая США, где пять случаев заболевания у туристов из Уханя было подтверждено в четырех штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон) по состоянию на 26 января 2020 года", — утверждается в сообщении Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

Пятый случай заражения коронавирусом зафиксировали на территории Австралии — 21-летняя женщина из Китая прилетела прямым рейсом в Сидней из китайского города Ухань. Четвертый случай подтвержден на Тайване. А в штате Раджастан на севере Индии изолировали врача, который вернулся из Китая с подозрением на коронавирус.

Что говорят в соцсетях

В соцсетях по-прежнему паника, народ нагнетает ситуацию.

"Китайский врач Dr. Jinnhui направил видео своей семье и друзьям - количество зараженных примерно в сотню раз больше, чем сообщают официальные власти. Около 90 тысяч уже и каждые два дня удваивается. Математики, посчитайте к апрелю что будет", - пишут россияне в Твиттере.

"Не верьте, вирус, это лживая гос пропаганда. Китайские власти боятся протеста как в Гонконге. Запахло жареным объявили ЧС постановками нагнали страха, народ разогнали по норам, перекрыли города и в тихую пакуют несогласных. Делают они это не в первый раз. Боятся давить танками", - считает другой пользователь Сети.

"Такое впечатление что вирус искусственно кем то создан, или опять средневековая чума пришла", - отметила Марина Егорова.

Читайте такжеВсему виной рынок: ученые шокировали информацией об источнике коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, в Китае возросло количество жертв смертельной пневмонии - коронавирус нового типа, который стремительно распространяется по миру, уже забрал жизни 80 человек.

В воскресенье, 26 января, в провинции Хубэй зафиксировали 24 новых смертельных случая. Об этом сообщает государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения. Кроме этого, в Китае подтвердили 769 случаев новых заражений, 137 из которых назвали тяжелыми.