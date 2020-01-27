Смертельный вирус в Китае: названо шокирующее число жертв

Коронавирус в Китае быстро распространяется / Фото Reuters

В Китае возросло количество жертв смертельной пневмонии - коронавирус нового типа, который стремительно распространяется по миру, уже забрал жизни 80 человек.

В воскресенье, 26 января, в провинции Хубэй зафиксировали 24 новых смертельных случая. Об этом сообщает государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения. Кроме этого, в Китае подтвердили 769 случаев новых заражений, 137 из которых назвали тяжелыми.

В общем, на данный момент зафиксировано 2744 подтвержденных случая заболевания китайским вирусом в 30 провинциях и муниципалитетах, 461 случай называют тяжелым. Более того, 5794 человек подозреваются в заражении вирусом, а еще 30 453 человека проходят медицинское обследование.

Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

По информации китайских ученых, вероятным источником опасного вируса пневмонии были дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке Хуанань.

Как сообщал Главред, ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому рассказали о готовности украинских медиков к коронавирусу.