"Приводной ремень Путина": в Кремле рассказали об отставке Суркова

В Кремле опровергли отставку Суркова / facebook.com/Владислав Сурков

Владислав Сурков де-факто остается на своей должности, на сегодня указа о его отставке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее назвал контакт Путина с Зеленским плодотворным.

"Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было. Поэтому ситуация де-факто остается такая, что пока продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации", - заявил Песков.

При этом Песков уточнил, что Россия не меняла курс в отношениях с Украиной.

"Ни о каком изменении речи идти не может. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами", - отметил он.

Отметим, в соцсетях в адрес Суркова полетело много камней и нелицеприятных комментариев.

"Этот человек выкопал ров между Украиной и Россией. Он заполнил его трупами и кровью. Он преступник и нет ему прощения. Запомним: его фамилия СУРКОВ", - пишет некий пользователь Сети.

"Это всего лишь приводной ремень путина. Он как умел исполнял приказ- "творчески", хитровыделанно, креативненько, с выкрутасами, но был всего лишь исполнителем",, - добавил другой пользователь Сети.

"Да уж. Это он заставлял колонны бронетехники стягивать к Донбассу. Это он заставил наводить стволы орудий на мирные города, подвозил и подавал снаряды, Именно он заявлял, что нужно давить местных как тараканов. И только он, вывозил на запад награбленное грузовиками. Все он", - пишет Владимир Корнеев.

"Сурковая мразь", - добавил Иван Сергеев.

Читайте такжеТеплое место Суркова займет Козак с прозвищем "ДНК", которому нагадали славуНапомним, 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покидает государственную службу.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы", - рассказал Чеснаков.

Стало известно, что в течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.