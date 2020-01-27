Китайский вирус попал в еще одну страну

Китайский вирус попал в Камбоджу / Reuters

Вирус из Китая попал еще в одно государство - в понедельник, 27 января, в Камбодже диагностирован коронавирус нового типа 2019-nCoV.

Китайский вирус нашли у гражданина Китая, сообщил министр здравоохранения Камбоджи Мам Бун Хен, пишет Kyodo News.

По словам чиновника, инфицирован 60-летний китаец, который приехал в Камбоджу из города Ухань в четверг, 23 января, с тремя членами своей семьи, и они не заражены.

Ранее сообщалось, что в Китае коронавирус 2019-nCoV "косит" людей, эпицентр заболевания - Ухань, город закрыт. Вирус в Китае подхватили более 2 тысяч человек, всего от него умер 81 человек, а 57 - вылечились.

Новый китайский коронавирус в Украине не зафиксирован. Напомним, главные симптомы заражения вирусом - повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание.