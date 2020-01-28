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ПАСЕ приняла жесткую резолюцию по Польше - что будут мониторить

28 января 2020, 20:58

В ПАСЕ решили жестко мониторить польщу из-за нарушений.

Пасе
Пасе / Ellen Wuibaux/Council of Europe

В ПАСЕ приняли решение о жестком мониторинге Польши. Такие меры применяются к странам, которые системно нарушают условия членства в Совете Европы.

По информации Европейской правды, такое решение было принято в рамках резолюции, посвященной судебной реформе в Польше. 

Отмечается, что такое решение было принято в рамках резолюции, посвященной судебной реформе в Польше. За проголосовали 140 депутатов ПАСЕ, 37 – против. Отмечается, что большинство депутатов ПАСЕ от Украины не стали голосовать за наказание Польши.

"Резолюция наполнена крайне жесткой критикой в ​​адрес инициатив польской власти. Изменения в системе правосудия, которые проводятся по инициативе правящей в Польше партии Право и Справедливость (ПиС), ПАСЕ признала "противоречащими европейским нормам и стандартам", – говорится в сообщении.

Польшу обвиняют в давлении на судей, в преследовании склонных к критике граждан, в попытке правительства подчинить себе судебную власть, в невыполнении решений нелояльных судов и т.п.

Из-за этого ПАСЕ решила возобновить мониторинговую процедуру в отношении Польши. Таким образом, Польша стала первым государством-членом ЕС, которая находится под мониторингом ПАСЕ. Поправку о введении этой санкции в отношении Польши утвердили с огромным преимуществом. 140 депутатов проголосовали за, 37 – против.

Сейчас под мониторингом находятся 10 стран: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция (вернулась под мониторинг год назад) и Украина.

Ранее Главред псиал, что вице-спикером ПАСЕ избран представитель России.

ПАСЕ судебная реформа Польша
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