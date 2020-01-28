Вице-спикером ПАСЕ избран представитель России

Петр Толстой / Фото: УНИАН

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает РИА Новости, в пепрвом туре Толстой не набрал достаточного количества голосов, поэтому перегосовывали повторно.

Голосование было закрытым по предложению украинского представителя Марии Мезенцевой, поэтому сейчас невозможно оценить, какие именно страны поддержали россиян. По словам Мезенцевой, риторика Толстого противоречит европейским ценностям. Однако европейцев, очевидно, это не смутило.

Остальные 18 вице-председателей ПАСЕ были утверждены открытым голосованием 27 января.

Напомним, Толстой публично утверждал, что Украина и Грузия являются "несостоявшимися государствами"

Как ранее сообщалось, народный депутат от Слуги народа Александр Мережко избран новым вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.