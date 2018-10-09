В российской Госдуме назвали ПАСЕ "русофобской" и "неполномочной"

Государственная Дума России раскритиковала решение ПАСЕ / Reuters

В Москве выразили резкое недовольство тем, что документ об изменении санкционных правил в интересах Москвы отправлен на доработку; события в стенах Ассамблеи удостоились резкой критики российских парламентариев.

Так, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил о "недееспособности" ПАСЕ.

"После того, как были приняты санкции против одной из национальных делегаций, стало ясно, что отсутствие в ассамблее всякого консенсуса по текущей работе дополняется еще и позицией ряда государств: Украины, Великобритании и одной из стран Прибалтики, которые намеренно продлевали сегодня дебаты с целью испытать терпение европейских депутатов", – жалуется он.

Впрочем, потерпев фиаско с возвращением в Ассамблею, россияне сделали вид, что особо и не стремились туда; по крайней мере, так утверждает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Читайте такжеПоявилось видео, как украинская делегация в ПАСЕ троллит российских пропагандистов"ПАСЕ продолжает пребывать в глубочайшем кризисе, в который ее ввергли те самые русофобы. Несмотря на то, что действующий регламент ПАСЕ, как констатировали независимые международные юристы, противоречит Уставу Совета Европы, для этих русофобов главное – не ПАСЕ и не Совет Европы, а возможность продолжать сводить межгосударственные счеты", – написал Косачев на своей странице в Facebook.

Напомним, еще в 2014-м делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса из-за конфликта на востоке Украины. Затем западные СМИ активно писали, что РФ может и вовсе "вылететь" из состава Совета Европы, если не будет участвовать в выборе его ключевого персонала. В январе 2018-го российская сторона заявила о том, что не поедет на очередную сессию ПАСЕ из-за "дискриминации".