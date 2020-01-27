Слуга народа Мережко стал вице-президентом ПАСЕ

Мережко стал вице-президентом ПАСЕ / скриншот Фейсбук Alexander Merezhko

В понедельник, 27 января, народный депутат от Слуги народа Александр Мережко избран новым вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Отметим, 17 января Мережко избрали главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо героя секс-скандала Богдана Яременко.

"Александр - доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ", - публично охарактеризовала Мережко нардеп Евгения Кравчук в Фейсбуке.

По информации, двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.

"Должность вице-президента чрезвычайно ответственна, ведь он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не берет в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещены в докладах", - добавила Кравчук.

Читайте также"Развели как лохов": Украина в ПАСЕ оспорила полномочия российской делегацииНапомним, ранее сообщалось, бельгийский депутат Рик Демс избран новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Демс на посту президента ПАСЕ сменил швейцарского депутата Лилиан Мори-Паскье.

Отметим, Демс избран на два года – до 2022. В своей речи Демс заявил, что будет "очень активным президентом".

Демс также обратил внимание на то, что связь между правами человека и окружающей средой будет для него приоритетной.