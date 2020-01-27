Рик Демс стал новым президентом ПАСЕ

Рикс Демс стал президентом ПАСЕ / скриншот

В понедельник, 27 января, бельгийский депутат Рик Демс избран новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Демс на посту президента ПАСЕ сменил швейцарского депутата Лилиан Мори-Паскье.

Отметим, Демс избран на два года – до 2022. В своей речи Демс заявил, что будет "очень активным президентом".

Демс также обратил внимание на то, что связь между правами человека и окружающей средой будет для него приоритетной.

"Нам нужна политика с результатами, нам нужно влиять на повседневную жизнь наших 830 миллионов граждан", - подчеркнул Демс.

Читайте такжеВыстрелили себе в ногу: почему Украина решила вернуться в ПАСЕНапомним, ранее сообщалось, украинская делегация в ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации по базовым и процедурным причинам, сообщил член украинской делегации, нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

"Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа", - сообщил Гончаренко.

Также Гончаренко добавил, что полномочия российской делегации также были оспорены и по процедурным причинам. Украина с партнерами в ПАСЕ подняла данный вопрос из-за того, что в делегацию РФ входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.

Кроме того, оспорено избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого.