Героя секс-скандала Яременко сняли с международного комитета: кто вместо него

Богдан Яременко / УНИАН

Нардепы в пятницу, 17 января, уволили Богдана Яременко (фракция Слуга народа) с поста главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Проект постановления под № 2751 поддержали 317 народных избранников. Тем не мене, Яременко остался в составе вышеуказанного комитета.

Вместо него Рада избрала руководителем комитета тоже нардепа из Слуги народа - Александра Мережко.

Напомним, 29 октября Богдан Яременко угодил в секс-скандал - прямо во время очередного заседания Рады. Нардеп с помощью смартфона договаривался с некой дамой о секс-услугах. Когда информация об этом стала достоянием общественности, Яременко через Facebook назвал свои действия "сознательной провокацией для журналистов". Однако через некоторое время пост удалил и публично извинился перед президентом Зеленским и коллегами.



