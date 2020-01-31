Коронавирус добрался до России: стали известны подробности

Коронавирус обнаружили в России / Reuters

Смертельный китайский коронавирус обнаружили в Российской Федерации.

О первых зараженных коронавирусом 2019-nCoV в РФ, заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Российская чиновница подчеркнула, что два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.

Голикова добавила, что оба зараженных человека являются гражданами Китая.

В этой связи в России ограничивают пересечение монгольской границы с РФ и начинают эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй.

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Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о возможностях Украины в борьбе со стремительно распространяющимся коронавирусом.