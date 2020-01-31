В ВОЗ оценили шансы Украины в борьбе с коронавирусом

Украина уже переживала кризисы и вспышки вирусов / УНИАН

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о возможностях Украины в борьбе со стремительно распространяющимся коронавирусом.

Как подчеркнул представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, вызывает опасение возможность попадания вируса в страны со слабой медицинской системой.

"Принимая во внимание нашу работу с Минздравом, я не могу назвать Украину - страной со слабой системой. Украина уже переживала кризисы и вспышки и успешно с ними справилась", - отметил представитель ВОЗ.

Вместе с тем Хабихт обратил внимание на риски, среди которых он выделил информирование врачей и готовность к вспышке вируса, пишет УП Жизнь.

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Представитель ВОЗ также порекомендовал применять простые меры по предупреждению инфекции - мыть руки и хорошо готовить мясо.

Напомним, ранее эксперт дал мрачный прогноз насчет коронавируса в Украине.