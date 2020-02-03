В России Эрдогана записали в "бандеровцы"

На приветствие Эрдогана "Слава Украине!", почетный караул ответил: "Героям слава!".
В России отреагировали на официальный визит в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган.
В частности, росСМИ не оставили без внимания обращение турецкого лидера к почетному караулу на украинском языке.
Эрдоган подошел к микрофону и сказал военным: "Слава Украине!". Почетный караул ответил главе Турции: "Героям слава!".
В ответ ведущие российские СМИ написали о том, что Эрдоган обратился к бойцам ВСУ с "бандеровским приветствием".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Офисе Зеленского оконфузились с именем Эрдогана.