В России Эрдогана записали в "бандеровцы"

Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Владимиром Зеленским / пресс-служба Офиса президента

В России отреагировали на официальный визит в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган.

В частности, росСМИ не оставили без внимания обращение турецкого лидера к почетному караулу на украинском языке.

Эрдоган подошел к микрофону и сказал военным: "Слава Украине!". Почетный караул ответил главе Турции: "Героям слава!".

В ответ ведущие российские СМИ написали о том, что Эрдоган обратился к бойцам ВСУ с "бандеровским приветствием".

Радио Спутник

ТАСС

Взгляд

МК

РИА Новости

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Офисе Зеленского оконфузились с именем Эрдогана.